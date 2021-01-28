برلمانية: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئوننا.. وتؤكد: مصر ذات سيادة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
انتقدت النائبة مريم عزت الكفوري، عضو مجلس النواب، تطرق الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي للدولة المصرية، مؤكدة أن مصر دولة تتمتع بسيادتها ولن نسمح بأي تدخل خارجي يُسئ للدولة المصرية.

وأوضحت "الكفوري" في تصريح صحفي لها، أنه يجب على أعضاء الكونجرس الأمريكي التطرق والنظر لشئون بلادهم،، بدلًا من التدخل في شؤون غيرهم والعبس بأمن الدول واستقرارها، مؤكدًة أن مصر دولة عريقة لها سيادة ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، بالإضافة إلي أن مصر دولة قانون يحقق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "أن مصر لا يوجد بها معتقلين مثلما تلفظ نائب الكونجرس الأمريكي، والدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان"، مطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بضرورة مراجعة موقفهم واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.

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