ميرنا نور الدين لـ "الفجر الفني" :" أقدم حبيبت مينا مسعود بفيلم "في عز الظهر"

الخميس 28/يناير/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
حوار مصطفى فكيه_تصوير ياسمين عليوة
كشفت الفناة ميرنا نور الدين، عن سبب انضمامها للمشاركة في فيلم "في عز الظهر" لـ النجم العالمي مينا مسعود المقرر انطلاق تصويره خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية لـ الفيلم.

وقالت ميرنا نور الدين، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بان سبب انضمامها لـ الفيلم قوة الورق والسيناريو مكتوب بشكل متميز، قائلة:" بعدما قرأت السيناريو وجدت أنه مكتوب بشكل مميز ووجود نجوم كبار في بطولة الفيلم هذا ما حمسني أكثر للمشاركة به".

وأشارت "نور الدين" بأنها تقديم شخصية رومانسية تدعى "ريم" ضمن أحداث الفيلم، ويكون هناك علاقة عاطفية بينها وبين مينا مسعود، بالإضافة الى أن لديها هواية رقص البالية.

وأضافت "نور الدين" بأن الفنان مينا مسعود، يتقن تحدث اللغة العربية، قائلة:" مينا شخص محترم مركز في شغلة كويس جدا، ومهتم جدا بالفيلم من التحضيرات للفيلم"، مشيرة بأن فريق العمل متحمس بشكل كبير ونراهن على الفيلم.

وبسؤالها عن طريقة تحضيرها لـ شخصيتها في الفيلم قالت "نور الدين" بأنها تحرص على أداء التمارين اليومية بانتظام مع المدرب، قائلة:" تمارين قاسية جدا وأتحدى نفسي في هذا الدور".

واختتم ميرنا نور الدين حديثها بتوجيه رسالة لباقي فريق عمل الفيلم، قائلة:" احنا هنكسر الدنيا وهنقدم فيلم يبسط الناس كلها، وربنا يوفقنا".

يعد فيلم "في عز الضهر" أول عمل للنجم العالمي مينا مسعود في بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" مع ويل سميث وناعومي سكوت، ويشاركه في بطولة فيلمه الجديد كل من هنا الزاهد، محمد عز، محمد علي رزق، محمود حجازي، وميرنا نور الدين، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج عادل سعد.



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