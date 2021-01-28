بني عبيد يسقط في كمين أبو قير بالقسم الثاني

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تلقى فريق بني عبيد الخسارة على ملعبة من فريق أبو قير بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى



هدف اللقاء الوحيد سجله أحمد حسن لاعب أبوقير للأسمدة بالشوط الثانى حيث لم تنجح محاولات بنى عبيد طوال شوطى المباراة فى زيارة شباك الضيوف لينتهى اللقاء بفوز أبوقير للأسمدة بهدف دون مقابل



الفوز رفع رصيد الفريق السكندري الى 18 نقطة بالمركز الثاني وتوقف رصيد بني عبيد عند 5 نقاط بالمركز الاخير.



اللقاء أداره تحكيميا عارف عشرى "حكم ساحة" ، محمد شفيق "مساعد أول" ، أحمد عبد النعيم "مساعد ثانى" ، محمد حليمه "حكم رابع".



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 18 نقطة

2- أبو قير 18 نقطة

3- الأوليمبى 17 نقطة

4- المالية 15 نقطة

5- فاركو 14 نقطة

6- البلدية 13 نقطة

7- كفر الشيخ 13 نقطة

8- سبورتنج 12 نقطة

9- المنصورة 12 نقطة

10- دكرنس 11 نقطة

11- الرجاء 11 نقطة

12- دمنهور 10 نقاط

13- الجزيرة 10 نقاط

14- الحمام 7 نقاط

15- بيلا 7 نقاط

16- بنى عبيد 5 نقاط

