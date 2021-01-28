ياسمين عبد العزيز تتألق في كواليس تصوير مسلسل "اللي ملوش كبير"

الخميس 28/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيدي جديد لها من تصوير مسلسل "اللي ملوش كبي" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعرضت ياسمين عبد العزيز جمالها من خلال هذا الفيديو، وكتبت تعليقا قائله: "اللي مالوش كبير" وعلقت قائلة:"غزل..اللي مالوش كبير ".

وتشارك الفنان ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي ملوش كبير"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

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