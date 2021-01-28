تراجع أقل من التوقعات في قيمة مبيعات التجزئة في اليابان

الخميس 28/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 3ر0% سنويًا إلى 434ر14 تريليون ين (37ر138 مليار دولار)، وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة اليابانية اليوم.

وجاء هذا التراجع أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع المبيعات بنسبة 4ر0 % بعد نموها بمعدل 6 ر0% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة، في حين كانت نسبة التراجع في نوفمبر الماضي وفقًا للبيانات الأولية 7ر0% سنويًا.

وفي العام الماضي تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 3ر3% إلى 438ر146 تريليون ين.

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