تعادل مثير الأوليمبي مع دكرنس في القسم الثاني

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اختتمت مباراة الأوليمبى و دكرنس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى



بدأ الأوليمبى بتشكيل مكون من:



هانى جمال ، حسين رمضان ، سيد جاد ، عبدالله عيد ، حسين حمدى ، مروان شاهين، كاظم صبري ، محمد رمضان ، محمد رجب ، نادى حسن ، أحمد عبدالنبى.



بينما بدأ دكرنس بتشكيل مكون من:



محمد العربي ،عادل ادهم ، احمد جمال ، احمد حاتم ، محمد حموده ، محمد فوزي ، اميدو موندا ، حميده علي ، صلاح زايد ، محمد ظريف ، محمد رمضان حله.



الشوط الأول إنتهى بتقدم أصحاب الضيافة بهدف أحرزه مروان شاهين قبل أن تشهد الدقيقة 30 من الشوط الأول إقصاء لاعب الأوليمبى عبدالروينى بالبطاقة الصفراء الثانية لإضاعة الوقت ثم طرد مدير الكرة بالأوليمبى عقب إعتراضه على قرار حكم اللقاء.



الشوط الثانى شهد ضغط كبير من الضيوف مستغلين عامل الزيادة العددية عقب طرد لاعب الأوليمبى حتى تمكن دكرنس من إدراك التعادل بواسطة إبراهيم سليمان لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.



أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة أسامة إسماعيل وعاونه كلا من عدى عيد ، إكرامى سالم ، خير الله سليمان "حكم رابع".