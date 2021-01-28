الرجاء يهزم مالية كفر الزيات في القسم الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح الرجاء المطروحي في تحقيق فوز مهم بهدف نظيف علي مالية كفر الزيات احرز سعيد أحمد من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة ليحصد الرجاء ثلاث نقاط غالية يرفع رصيدة للنقطة 11، ويتوقف رصيد مالية كفر الزيات عند النقطة الخامسة عشر.

دخل الرجاء المباراة بتشكيل مكون من: أحمد خير، وسعيد أحمد، وحسين سمير، وأمير صابر، وعز الدين خميس، وإبراهيم جمال، وعمر محمود، وجون سيلا، ورزق عبد الحليم، وإسلام سمير، وأحمد فراج.

بينما دخل المالية المباراة بتشكيل مكون من: حمادة الشرنوبي، ومحمود صلاح، ومحمد عبد المنعم، ومحمد جمال، ومحمد صالح، ونجيب محمد، ومحمدمرسي، وعبد الله السيد، وعوض أيمن، ومختار محمد ، وأحمد مبروك

أدار اللقاء تحكيميا عمرو عبد الفتاح حكم ساحة وعاونة كل من: سامح شعبان مساعد أول، وأحمد سعيد أبو المجد مساعد ثان، ومحمد إبراهيم حكم رابع.

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