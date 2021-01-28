"بسبب سياسات أردوغان".. الاقتصاد التركي أصبح على حافة الهاوية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والى أغابابا، أن هناك ما لا يقل عن 99 ألفًا و588 تاجرًا، أفلسوا وأغلقوا متاجرهم فيىعام 2020، وكشف أغابابا، أن 273 تاجرًا تركيًا يتعرضون للإفلاس يوميًا، وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا. 

 

وأوضح فى تصريحات له، أن أكثر المدن التى شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هى اسطنبول وأزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصا، وردًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: جاء إلى بعض الأصدقاء، يقولون بأن المحلات يتم إغلاقها، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه"، قال أغابابا: "لم يكن مفاجئًا لنا أن الرئيس أردوغان على علم بالوضع المزري لأصحاب المتاجر من بعض أصدقائه، فهو من علم باستقالة صهره من وزارة المالية عن طريق تويتر".

 

وأضاف: "ننتظر من أردوغان أن يخرج من قصره وينصت لمشاكل التجار، ومشاهدة كيف يعاني التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب".

 

ووفقًا لأغابابا، شهدت اسطنبول إغلاق 9 آلاف و587 محلًا تجاريًا، وفي أزمير 6 آلاف و537 محلًا، وفي أنقرة 5 آلاف و586 محلًا، وفي أنطاليا 4 آلاف و537 محلًا، وفي بورصة 3 آلاف و993 محلًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سياسات أردوغان الفاشلة تركيا انهيار الاقتصاد التركي الأبا اردوغان

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

72 ألف تاجر يعلنون إفلاسهم بسبب "أردوغان"

إضراب العمال بمطار إسطنبول الجديد يؤجل افتتاحه

افتتاح مطار اسطنبول الجديد في الذكرى السنوية لتأسيس تركيا

ماذا يعني خروج أنقرة وأنطاليا من سيطرة أردوغان وحزبه

الخسارة التاريخية.. كيف عاقبت إسطنبول وأخواتها حزب العدالة التركي ؟

صحيفة: خسارة الحزب الحاكم في تركيا انقرة واسطنبول "صفعة" في وجه أردوغان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات