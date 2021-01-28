الاتفاق مع الشركة الأسبانية على مهلة 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR

الخميس 28/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .
كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة. 
كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل اليوم وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت  عن ميديا برو  الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة  عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة  تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعة

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ 43 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ 36 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ 37 دقيقة

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات