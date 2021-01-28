بسبب كورونا .. زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان

الخميس 28/يناير/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر

انتقد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، سعى تركيا نحو شراء اللقاح الخاص بفيروس كورونا من الخارج دون أن محاولة إنتاجه محليًا. 

 

وقال كليتشدار أوغلو: "اعتدنا على إنتاج اللقاحات فى السابق، كان لدينا معهد للصحة العام من شأنه أن ينتج اللقاحات، لكنهم أغلقوه، وأنشأوا بدلًا منه معاهد الصحة التركية".

 

وأضاف:"تقول معاهد الصحة التركية على موقع الويب الخاص بهم (التقنيات متاحة في تركيا لإنتاج اللقاح لكن اعتمدنا على الاستيراد من الخارج نظرًا لانخفاض التكلفة على المدى القصير)".

 

وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، أكد خلال مشاركته في حفل لتعيين موظفين حكوميين أقيم بالمجمع الرئاسى بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعاقدت على استيراد 50 مليون جرعة من لقاح «كورونافاك» الصيني، المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

 

وأوضح أردوغان أن عملية توزيع اللقاح على الأتراك بدأت منذ وصول جرعات «كورونافاك»، إذ وصل إلى تركيا 9.5 مليون جرعة على مرتين حتى الآن

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