وكيل تعليم البحيرة: غلق وتشميع 31 مقراً للدروس الخصوصية خلال أسبوع بالمحافظة

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أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية طبقا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، وتمكنت من غلق وتشميع عدد 31 مقرا للدروس الخصوصية خلال أسبوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن حملات المرور بإدارة بندر كفر الدوار، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التمليك وجميعهم من خارج وزارة التربية والتعليم، وفي إدارة الرحمانية تم المرور علي مقار الدروس الخصوصية بنطاق قري سمخراط وعرفان وتم غلق مقرين، وفي إدارة كوم حمادة تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق المدينة وتم غلق وتشميع ٣ مقرات.



كما تم ضبط وتشميع ٣ مراكز تعليمية بقرية زُهرة بكفر الدوار، وتم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة البيضا وتم غلق 4 مراكز والتشميع بالشمع الأحمر، كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق شارع الجيش وتم غلق وتشميع المراكز التي تم المرور عليها وعددهم 4 مقرات.



وفي إدارة أبوحمص التعليمية، تم المرور علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية مساكن زرزارة والدراوية وأرض الإصلاح وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة عدا معلم فيزياء يقوم بإعطاء دروس خصوصية في منزله وتم أخذ الإجراءات اللازمة، كما تم المرور علي سناتر الدروس الخصوصية بنطاق قرى جرار والدراوية وارض الاصلاح وتبين وجود مقر لدرس جيولوجيا وتم غلق المكان، كما وجدت عمارة سكنية جديدة ومؤجرة للدروس الخصوصية ولكن كانت الأبواب مغلقة.



وفي إدارة الرحمانية تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمحطة الرحمانية والدرنسية وخلف المستشفى وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة عدا معلم لغة فرنسية وتم اخذ إقرار وتحويلة للشئون القانونية، كما تم غلق سنتر للدروس بمركز ومدينه شبراخيت، وفي إدارة كوم حمادة تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة كوم حمادة وتبين وجود مقرين لمعلم رياضيات ومعلم لغة عربية وتم الغلق والتشميع، كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة الحدائق وتم غلق 3 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر.