فوز فاركو وأبو قير والمنصورة وتعادل دكرنس وسبورتج بالقسم الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى عن فريق فاركو على فريق الحرس بهدف نظيف سجله احمد عوض في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول وإهدر انطونى لوكوسا ركلة جزاء لفاركو في الوقت بدل الضائع بعد تسجيل الهدف.

كما فاز فريق أبو قير على فريق بنى عبيد بهدف نظيف سجله أحمد حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق الأوليمبى مع فريق دكرنس بهدف لمثله تقدم فريق الأوليمبى بهدف في الشوط الأول سجله مروان شاهين في الدقيقة 32 وتعادل إبراهيم سليمان لدكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الثاني.

وفاز فريق الرجاء على فريق المالية بهدف نظيف سجله سعيد أحمد من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وفاز فريق المنصورة على فريق دمنهور بهدف دون رد سجله على أوسكار في الدقيقة 35 من الشوط الأول وطرد الحكم إبراهيم المحجوب لاعب المنصورة شاكر احمد فى الوقت الضائع من الشوط الثاني.

تعادل فريق بيلا مع فريق سبورتنج بدون أهداف، وتقام يوم السبت مباراة الحمام مع كفر الشيخ، وتم تأجيل مباراة البلدية مع الجزيرة إلى يوم 8 فبراير.
ترتيب المجموعة الثانية

1- حرس الحدود 18 نقطة
2- أبو قير 18 نقطة
3- الأوليمبى 17 نقطة
4- المالية 15 نقطة
5- فاركو 14 نقطة
6- البلدية 13 نقطة
7- كفر الشيخ 13 نقطة
8- سبورتنج 12 نقطة
9- المنصورة 12 نقطة
10- دكرنس 11 نقطة
11- الرجاء 11 نقطة
12- دمنهور 10 نقاط
13- الجزيرة 10 نقاط
14- الحمام 7 نقاط
15- بيلا 7 نقاط
16- بنى عبيد 5 نقاط

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