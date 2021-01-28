اعتقال أكثر من 50 مواطنا روسيا منذ 2008 بناء على طلب أمريكي

الخميس 28/يناير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه منذ عام 2008 تم اعتقال أكثر من 50 مواطنا روسيا في دول أخرى بناء على طلب من الولايات المتحدة.

 

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "يجب الانتباه إلى الممارسة غير المقبولة المتمثلة في اعتقال المواطنين الروس في دول أخرى بناء على طلب وكالات إنفاذ القانون والسلطات الأمريكية.. فمنذ عام 2008، كان هناك أكثر من 50 حالة من هذا القبيل، في الواقع، هذا يعد اجراء غير قانوني خارج الحدود الإقليمية للقانون الأمريكي".

 

ووفقا لها، "فإن حوادث اعتقال المواطنين الروس المرتبطة بالاضطهاد لدوافع سياسية للأسف، أصبحت روتينية".

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ماريا زخاروفا روسيا اعتقال

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