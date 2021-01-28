نشرة حوادث "الفجر": اعترافات مثيرة لـ"سمسار" حاول اغتصاب فنانة شهيرة بحدائق أكتوبر

الخميس 28/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"افتكرتها هتدفع كاش".. اعترافات مثيرة لـ"سمسار" حاول اغتصاب فنانة شهيرة بحدائق أكتوبر

استمع رجال مباحث الجيزة إلى أقوال المتهم الرئيسي في واقعة سرقة ومحاولة اغتصاب فنانة شهيرة داخل شقتها بمنطقة حدائق اكتوبر، والذي يعمل سمسارا. 

مكنش قصدي أموته".. اعترافات المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية

استمعت أجهزة الأمن بالجيزة إلى أقوال موزع الدواجن، المتهم بقتل تاجر دواجن فجر اليوم الخميس، بمنطقة العمرانية الشرقية، غربي المحافظة. 

النيابة تأمر بعرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش على الطب الشرعي وفحص هاتفه

أمرت النيابة العامة، بعرض الطبيب "باسم.س" المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالدقي، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي، وبيان واقعة ممارسته الشذوذ من عدمه. 

ارتدى ملابس نسائية.. تفاصيل استدراج مطرب التيك توك على يد طبيب وزوجته بالهرم

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل استدراج شاب ويدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع "التيك توك"، على يد طبيب وزوجته لفيلا بالهرم، وذلك لتهديده، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في أوضاع مخله، أن المجني عليه كان يهدد زوجة الطبيب منذ فترة، وكانت تجمعهما علاقة، فهددها بنشر صور لها، عندما علم بزواجها من الطبيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر الداخلية

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ 40 دقيقة

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ ساعة الا ربع

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات