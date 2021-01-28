نشرة حوادث "الفجر": اعترافات مثيرة لـ"سمسار" حاول اغتصاب فنانة شهيرة بحدائق أكتوبر

"افتكرتها هتدفع كاش".. اعترافات مثيرة لـ"سمسار" حاول اغتصاب فنانة شهيرة بحدائق أكتوبر



مكنش قصدي أموته".. اعترافات المتهم بقتل تاجر دواجن في العمرانية



النيابة تأمر بعرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش على الطب الشرعي وفحص هاتفه



ارتدى ملابس نسائية.. تفاصيل استدراج مطرب التيك توك على يد طبيب وزوجته بالهرم



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:استمع رجال مباحث الجيزة إلى أقوال المتهم الرئيسي في واقعة سرقة ومحاولة اغتصاب فنانة شهيرة داخل شقتها بمنطقة حدائق اكتوبر، والذي يعمل سمسارا.استمعت أجهزة الأمن بالجيزة إلى أقوال موزع الدواجن، المتهم بقتل تاجر دواجن فجر اليوم الخميس، بمنطقة العمرانية الشرقية، غربي المحافظة.أمرت النيابة العامة، بعرض الطبيب "باسم.س" المتهم بالتحرش بالرجال داخل عيادته الخاصة بالدقي، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي، وبيان واقعة ممارسته الشذوذ من عدمه.كشفت التحقيقات، عن تفاصيل استدراج شاب ويدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع "التيك توك"، على يد طبيب وزوجته لفيلا بالهرم، وذلك لتهديده، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في أوضاع مخله، أن المجني عليه كان يهدد زوجة الطبيب منذ فترة، وكانت تجمعهما علاقة، فهددها بنشر صور لها، عندما علم بزواجها من الطبيب.