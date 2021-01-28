مدير الطرق بالبحيرة: إنهاء رصف 130 طريق وجاري العمل على 73 آخرين (صور)





وفي مركز ومدينة وادي النطرون تم الانتهاء من طريقي "المنطقة الصناعية، والطريق من المفصل حتى قرية بني سلامة"، وفي مركز ومدينة ادكو، تم الانتهاء من إحلال وتجديد شارع منصور زيتون، وفي مركز ومدينة الرحمانية، تم الانتهاء من طريقين بإجمالي أطوال 3.1 كيلو متر وبتكلفة 6.3 مليون جنيه، وهما "مدخل قرية القهوقية والمسجد الكبير ومدخل المقابر والكنيسة، ورصف طريق طراد النيل من بداية الطريق عند السكة الحديد في اتجاه الطريق المؤدى للكوبري العلوي".



وفي مركز ومدينة كفر الدوار، تم الانتهاء من 13 طريق بإجمالي أطوال 11.9 كيلو متر وبتكلفة 15.4 مليون جنيه، وهم "استكمال الرتمه، المغاربة طايل، مدخل حمودة ومقابر الغراوي، شارع السوق المارس، استكمال مقابر دفشو، عزبة حوض، استكمال دوران عرابي، استكمال الصيادين الخمسين، استكمال الغرياني، استكمال هلل، استكمال طريق المختار، استكمال طريق الناضوري، استكمال رصف طريق الدوار عزبة خضر"، وفي مركز ومدينة شبراخيت تم استكمال رصف طريق محلة صا بطول 3 كيلو متر وبتكلفة 4 مليون جنيه.



وفي مركز ومدينة المحمودية، تم الانتهاء من 6 طرق بإجمالي أطوال 3.9 كيلو متر وبتكلفة 6.7 مليون جنيه، وهم "شارع الثورة، مدخل المعهد الديني، شارع الجعدري بالعطف، إحلال وتجديد طريق البرية سندرينا، مدخل مدرسة الثانوي الجديدة بكوم النصر، واستكمال مدخل روضة المغازي"، وفي مركز ومدينة كوم حمادة، تم الانتهاء من 4 طرق بإجمالي أطوال 2.8 كيلو متر وبتكلفة 3.9 مليون، وهم "رصف شوارع المدينة المنطقة الثانية زاوية فريج، رصف شوارع المدينة المنطقة الخامسة المستشفى، رصف شوارع المدينة المنطقة السادسة زاوية فريج، واستكمال رصف طريق مصانع الطوب من الاتجاهين".



وفي مركز ومدينة حوش عيسى، تم الانتهاء من 12 طريق بإجمالي أطوال 5.8 كيلو متر وبتكلفة 7.1 مليون جنيه، وهم "استكمال رصف طريق مصرف الخلط، رصف مدخل نجع أبو حيطه، استكمال رصف طريق سعيد حلمي حتى مصرف الخلط، إحلال وتجديد طريق مصرف عيسى بداية من الحاجر حتى كوبري البستان، استكمال رصف طريق مصرف عيسى بر أيسر من كوبري الجابوصي، طريق الجنابهة من طريق 107، استكمال رصف طريق منشية أبو الشقاف، رصف مدخل عزبة السيد عمر، رصف شارع القريلين الرئيسي، استكمال رصف مدخل المحافيض الغربية، رصف مدخل طريق عطية غريب، واستكمال رصف طريق الجنابهة البرنوجي".



وفي مركز ومدينة أبو المطامير، تم الانتهاء من 9 طرق بإجمالي أطوال 6.5 كيلو متر وبتكلفة 9.3 مليون جنيه، وهم "رصف مدخل قرية العشرة آلاف من تقاطع الرابعة، استكمال رصف طريق عبد الوهاب، استكمال طريق الشجاعة، رصف طريق من التمثال حتى المستشفى المستودع، رصف طريق مجمع المدارس من المخازن حتى نهاية سور النادي، استكمال رصف طريق كوبري الصبية كوم تروجي، استكمال رصف طريق زاوية صقر جسر مشروع حوش عيسى، رصف طريق شارع السوق بقرية كوم أمبو، رصف طريق كدوة سعد، رصف طريق البرنسيسة، وفي مركز ومدينة أبوحمص تم الانتهاء من 4 طرق بإجمالي أطوال 2.2 كيلو متر وبتكلفة 3.1 مليون جنيه، وهم "رصف مدخل سرى الأزهري، رصف طريق عزبة جرجس، رصف مدخل الوحدة المحلية حتى المدرسة الثانوي، واستكمال رصف طريق دير امس كوم حفص.



وفي مركز ومدينة دمنهور تم الانتهاء من 41 طريق بإجمالي أطوال 26.8 كيلو متر وبتكلفة 33.2 مليون جنيه، وهم " استكمال رصف طريق قنديل، استكمال رصف طريق حاتم حتى نهاية الكتلة السكنية، استكمال رصف عزبة عاكف، رصف طريق عبد الرازق، رصف طريق قرية حمزة، رصف طريق كوم حفص، رصف طريق عزبة الجندي، رصف طريق عزبة برسوم والنوام، رصف طريق عزبة المعاشات، رصف طريق عزبة عبد اللا وينتهي بعزبة رجب، رصف طريق الشربينى أمام المسجد الكبير، إحلال وتجديد داير الناحية قرية افلاقة، استكمال إحلال وتجديد من الدرايسة حتى الدولي، طريق الكفراوي، استكمال رصف شوارع قرية بني هلال، استكمال رصف مقابر المحامدة مدرسة أبو خطوة، طريق يبدأ من مسجد السلام حتى مدخل قرية البص، رصف الشارع الرئيسي بعزبة منيسي، رصف مدخل قرية بني سلامه، رصف مدخل عزبة عازر بمنشية راغب، واستكمال تغطية صرف الخرسة".



كما تم رصف شارع العمري من محطة السكة الحديد حتى المقابر، رصف شارع المشير من الكوبري العلوي حتى النفق وسوق سوريا، استكمال رصف فرعيات عبد العظيم امتداد شبرا، استكمال رصف شارع عمر مكرم سوق الجملة، رصف مدينة ناصر، رصف ارض الحوفي، ارض مدخل عزبة الصباحات، استكمال رصف المدخل الرئيسي بسنطيس من مسجد الرحمن حتى مدخل القرية، رصف مدخل زهرة القبلي، رصف مدخل العوجا من منزل نجيب هواش حتى مدرسة العوجا، رصف مدخل عزبة الوقف يبدأ من كوبري السواحين حتى مسجد الوقف، رصف مدخل عزبة خير الله التابعة للمنشية الابراهيمية من مدخل العزبة حتى المسجد، استكمال رصف طريق مقابر سلفاجو، استكمال رصف منشية صالح، استكمال رصف طريق الكدوة، تغطية مصرف الشراقوة، تغطية ترعة أبو عياشة، استكمال رصف طريق حمور، استكمال رصف طريق شنودة أبو يادم من أمام قرية حبيب، واستكمال رصف طريق الشوكة البرنوجي".

أكد فايز الجندي مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية والرصف لعدد 130 طريق داخل المحافظة بإجمالي أطوال بلغت 92 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 119 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 - 2021 لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوي مدن ومراكز المحافظة.وأضاف "الجندي" أنه جارى العمل بعدد ٣١٨ طريق وشارع بطول ٢٦١ كيلو متر، بتكلفة إجمالية ٤١٧ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس لعدد ٩٢ طريق وتجهيزها لأعمال الطبقة السطحية بطول ٤٠.٥ كيلو متر وبتكلفة ٥٩ مليون جنيه، وذلك بالتنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح مدير مديرية الطرق بالبحيرة، ان الطرق التي تم إنهائها في مركز ومدينة الدلنجات بلغت 12 طريق بإجمالي أطوال 6.83 كيلو متر وبتكلفة 10.5مليون وهم "استكمال رصف محطة الصرف بالمسين، إحلال وتجديد طريق الغرباوي، رصف طريق عزبة رشيد، رصف طريق عزبة صادق، رصف طريق مدخل عزبة الإصلاح حتى المدرسة، استكمال طريق محمد صالح قبلي، استكمال رصف طريق الجمالين، طريق من نهاية أسفلت الورثة حتى كوبري الورثة، إحلال وتجديد طريق خورشيد، إحلال وتجديد طريق يونس حميدة، استكمال رصف طريق عزبة سالم أمين نوار الوفائية، واستكمال رصف طريق ابسوم الوفائية".وفي مركز ومدينة إيتاي البارود، تم الانتهاء من 11 طريق بإجمالي أطوال 10.5 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 12.3مليون جنيه، وهم "شارع شونة بنك مصر، رصف طريق عزبة الحجارة من الطريق الزراعي، طريق العتقا بداية من طريق جسر نهر النيل حتى نهاية طريق القرية، رصف طريق المدرسة الابتدائية بالشراقوة، طريق مدخل الشيرة ششت الأنعام، رصف طريق المدرسة الابتدائية بكفر عوانه، استكمال رصف طريق النقراشى جبارس، استكمال رصف طريق جنبواي من الطريق الزراعي، رصف شارع العاشر من رمضان بغرب المدينة، استكمال رصف طريق الخندق الشرقي أمام كوبري المشاة بإيتاي البارود، واستكمال رصف طريق السالمية النبيرة".وفي مركز ومدينة بدر، تم الانتهاء من طريقين بإجمالي أطوال 2.5 كيلو متر وبتكلفة 6.1 مليون، وهما "طريق 2 سائقين المدافن، واستكمال رصف طريق الرياح الناصري من كوبري صلاح الدين إلي كوبري عمر مكرم".