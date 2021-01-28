آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

الخميس 28/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق الزمالك مصير النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

تطورات ملف تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك 

كشف مصدر مقرب من النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، آخر تطورات ملف تمديد عقد الاعب مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لم يحسم بعد موقفه النهائي من تخفيض مطالبه لتمديد عقده مع الأبيض.

وينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

ويحق للنجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التوقيع لأي ناد في يناير الجاري وفقا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه أتم المصدر موضحا أن فرجاني ساسي قرر إرجاء ملف تجديد تعاقده مع الزمالك لنهاية الموسم حتى تتضح الرؤية أكثر، ويصبح اللاعب أمامه العديد من الحلول.

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