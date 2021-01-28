تبدأ 28 فبراير.. مواعيد إجراء قرعة أراضي توسعات الشيخ زايد

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يبدأ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، يوم الأحد 28 فبراير المقبل، فى إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء، ضمن حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، الخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.



ومن المقرر أن تستمر القرعة حتى يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء، بتوسعات مدينة الشيخ زايد:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الأحد 28 فبراير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 9 مارس المقبل، فى إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزى الأراضى التى تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء، ضمن حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017، الخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.



وأوضح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة، بالحى الثالث، بالمجاورة الثالثة، الساعة 12 ظهرا فى الأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مشيرا إلى أنه على حائزى الأراضى الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانونا الحضور لمقر الجهاز فى الفترة من 14 حتى 25 فبراير المقبل، لاستكمال الإجراءات.



ويتم إجراء القرعة فى المواعيد المحددة لكل فئة على النحو التالي:



- سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضى فئة أقل من 8 آلاف متر مربع، أرقام طلبات 38، و44، و58، و63، و95، و120، و152، و265، و279، و492، و757، و791، و794، و795، و796، يوم الأحد 28 فبراير 2021.



- سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضى فئة من 8 آلاف متر مربع إلى 12 ألف متر مربع، أرقام طلبات 11، و81، و94، و123، و189، و334، و813، و766، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.



- سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضى فئة من 12 ألف متر مربع إلى 16 ألف متر مربع، أرقام طلبات 91727، و50، و119، و158، و184، و185، و192، و195، و261، و266، و376، و798، و799، و800، و801، و802، و812، يوم الخميس 4 مارس 2021.



- سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضى فئة من 16 ألف متر مربع إلى 17 ألف متر مربع، أرقام طلبات 8، و9، و90، و196، و250، و358، و529، و729، و792، و793، يوم الأحد 7 مارس 2021.



- سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضى فئة من 17 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع، أرقام طلبات 17756، و157، و262، و490، و491، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.