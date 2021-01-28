الهلال والنصر بالقمصان الأساسية في السوبر

الخميس 28/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

إستقر الإجتماع الفني لمباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع بين الهلال والنصر يوم السبت القادم على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض على أن يلعب كل فريق بالزي التقليدي له.

ومن المُنتظر ان يلعب نادي الهلال بالطاقم الأزرق الكامل فيما يخوض النصر المواجهة بقمصانه الصفراء الكاملة حيث جرى عقد الإجتماع التقليدي للمباراة بمقر الاتحاد السعودي وشارك به ممثلين عن الفريقين.

في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المنظمة أن الفريقان سيحتكمان مباشرةً إلى ركلات الجزاء الترجيحية حال إنتهاء الأوقات الأصلية بالتعادل دون اللجوء إلى أي أشواط إضافية.

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