ولي العهد: هدفنا أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم

الخميس 28/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن دور المدن في التنمية، وقال إنها تعد محورا رئيسيا في التنمية، مشيرا إلى أن الرياض تشكل نحو 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.

 

وكشف ولي العهد السعودي عن ذلك خلال حديثه، اليوم الخميس، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية.

 

وقال إن "الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل قائمة على المدن و85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وخلال السنوات القادمة سيأتي 95% من اقتصاديات العالم من المدن".

 

ولفت بأن استراتيجية الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم، وقال: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وتأتي هي اليوم ضمن أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة".

 

وأشار إلى وجود خطط لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يعلن عنها لاحقا.

 

وأضاف ولي العهد السعودي، أن "مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية مدن المملكة. وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة".

 

وعن أهمية الرياض في النمو السكاني، قال الأمير السعودي: "نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص.

 

كذلك كشف خلال حديثه عن عزم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية على إطلاق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

 

يذكر أن  شركة "أرامكو" تعد أكبر شركة نفط في العالم، وقد أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم.

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