حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات الفارس الأبيض مع الإنتاج الحربي لضم باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء طلب عودة باسم مجددا للزمالك خاصة بعد اقتراب رحيل مصطفى محمد عن الفريق.





وأضاف، أن بعض العناصر في مجلس إدارة النادي ترفض عودة اللاعب مجددا وتفضل التعاقد مع لاعب آخر، بسبب ظهور إسماعيل يوسف عضو مجلس النادي السابق في الصفقة.





ويلتقي الزمالك اليوم مع فريق أسوان في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.



