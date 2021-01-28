تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إعارة محمد شكري لاعب فريق الشباب بالنادي الأحمر إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال المصدر إن النادي وافق على إعارة محمد شكري لسموحة لمدة موسم ونصف مع وجود بند في عقد اللاعب بأحقية الأهلي في استعادته مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي، وفقا لاحتياجات الجهاز الفني.





وأضاف المصدر بأن الأهلي استشار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر حول موقفه من إعارة اللاعب ووافق على رحيله في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه ولكي يكتسب الخبرات قبل العودة مجددًا بجانب صعوبة مشاركته في ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه.





وأعلن المهندس محمد فرج عامر اليوم الخميس استعارته لمحمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب بالأهلي حتى صيف 2022 وبعقد يمتد لمدة موسم ونصف.