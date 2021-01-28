محافظ الإسكندرية يتسلم هدية تذكارية من البابا تواضروس (صور)

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تسلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا في السنة الثامنة لجلوسه علي كرسي القديس ماري مرقس، ويتضمن الكتاب في بعض صفحاته توثيقا للقاءات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع قداسة البابا تواضروس الثاني.



ووجه المحافظ خالص معاني الشكر إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، علي هذا الكتاب الرائع. وأشاد بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.



وقام بتسليم الهدية التذكارية إلي المحافظ نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني. نادر مرقس عضو المجلس الملي لمحافظة الاسكندرية.