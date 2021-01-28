بيان هام من اتحاد الغرف التجارية حول موعد الأوكازيون الشتوي

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الشعب العامة للنشاطات التجارية المشاركة في الاوكازيون استعداده لبدء موسم الاوكازيون الشتوي المقبل.





وأكد ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صادر مساء اليوم، أن الاتحاد في انتظار الاعلان الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء سريان موسم الاوكازيون الشتوي .





واوضح العربي أن كافة الغرف التجارية قد أكدت استعدادها للبدء في تقديم التخفيضات المتفق عليها بعد صدور الاعلان بالموعد الرسمي الذي ستقرره وزارة التموين والتجارة الداخلية موضحا ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية هو صاحب الاختصاص الاداري في تحديد واطلاق موعد بدء العمل الرسمي الاوكازيون .







