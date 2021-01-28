جامعة بنها تكرم المهندس إبراهيم العربي لجهوده في دعم الاقتصاد الوطني

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك تقديرا لجهوده الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني والدعم المقدم لجامعة بنها في كافة المجالات.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة .





ووجه الجيزاوي الشكر والتقدير للمهندس ابراهيم العربي لإسهاماته في دعم الجامعة سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو في قطاع خدمة المجتمع.





ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم العربي أن الصناعة المحلية قد شهدت طفرة كبري في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دفع عجلة التنيمة علي مسارمن التطوير شمل تطوير البنية التحتية الاقتصادية و التشريعية بما هيأ البيئة المناسبة لتحقيق نهضة صناعية لم تشهد لها مصر مثيلا منذ بداية الثورة الصناعية العالمية .





وأكد العربي علي اعتزازه بالتعاون مع الجامعة مشيرا إلي السعي دائما إلي وصول بالصناعة المحلية للمنافسة العالمية.





الجدير بالذكر أن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضوا بمجلس جامعة بنها من الخارج وذلك لخبرته الطويلة فى العمل العام .