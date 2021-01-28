عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

رفض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الإنتقال إلى الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة وذلك بعد طلب مسئولو الدروايش.

وحاول مسئولو القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب إقناع رامي ربيعة بالإنتقال لصفوف الإسماعيلي طبقاً لطلبات علي أبوجريشة وعماد سليمان بعد الزيارة التي قاموا بها للجزيرة وإجتماعهم مع رئيس القلعة الحمراء.

ووافق موسيماني على رحيل رامي ربيعة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من أجل منحة فرصة المشاركة أساسياً لكن اللاعب رفض ذلك بشكل كامل فيما تحفظ الجهاز الطبي على إعارة محمد محمود خاصةً أنه يحتاج إلى إستكمال البرنامج التأهيلي.

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