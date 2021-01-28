بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، أن المديرية قامت خلال الفترة شهر يناير ٢٠٢٠ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بالتزامن مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، بذبح عدد ١٠٧ ألف و٥٠٠ ذبيحة داخل مجازر المحافظة، كما تم التأمين على ١١٧ ألف و٨٥٦ رأس ماشية، وأن إجمالي عدد الحيوانات المعالجة تناسليا لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوان وزيادة نسب الإخصاب بلغت عدد ٨٨ ألف و٧١ حيوان بالإضافة إلي قيام إدارة التلقيح الصناعي بإجراء تلقيح صناعي لعدد ٢٢ألف و٢١٦ حيوان لتحسين السلالات.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم خلال نفس العام، ضبط ٣٠٣ ألف كيلو جرام لحوم بلدية ومجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما بلغت عدد قضايا ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ١٥٢٨ قضية وتم التعامل معها بالطرق القانونية.

وذلك انطلاقا من حرص الدولة على وضع إستراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والتسجيل والترقيم لرؤوس الماشية والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها والعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة علي أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)
بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)

أخبار تهمك

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ نصف ساعة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ ثلث ساعة

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات