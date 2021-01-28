بيطري البحيرة: ذبح عدد ١٠٧ ألف ذبيحة داخل المجازر وتأمين 117 ألف رأس ماشية منذ انتشار كورونا (صور)

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أكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، أن المديرية قامت خلال الفترة شهر يناير ٢٠٢٠ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بالتزامن مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا، بذبح عدد ١٠٧ ألف و٥٠٠ ذبيحة داخل مجازر المحافظة، كما تم التأمين على ١١٧ ألف و٨٥٦ رأس ماشية، وأن إجمالي عدد الحيوانات المعالجة تناسليا لرفع الكفاءة الإنتاجية للحيوان وزيادة نسب الإخصاب بلغت عدد ٨٨ ألف و٧١ حيوان بالإضافة إلي قيام إدارة التلقيح الصناعي بإجراء تلقيح صناعي لعدد ٢٢ألف و٢١٦ حيوان لتحسين السلالات.



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم خلال نفس العام، ضبط ٣٠٣ ألف كيلو جرام لحوم بلدية ومجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما بلغت عدد قضايا ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ١٥٢٨ قضية وتم التعامل معها بالطرق القانونية.



وذلك انطلاقا من حرص الدولة على وضع إستراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والتسجيل والترقيم لرؤوس الماشية والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها والعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة علي أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.