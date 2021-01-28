برلمانية تطالب الحكومة بإنتاج فيلم عن كيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قالت النائبة آيات حسين الحداد، عضو مجلس النواب، إن الإنجازات التي عرضتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمام البرلمان، خلال إلقاء بيانها حول تنفيذ برنامج الحكومة، لا أثر لها على أرض الواقع إطلاقًا. 

وأضافت "الحداد" في بيان لها، اليوم الخميس، أنه إذا كان هناك إنجاز تم من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فيتمثل في الكيان المعنوي بقصور الثقافة فقط، مُتسائلة ماذا عن آليات الوزارة في التطوير الفكري بالكيان البشري في مرحلة بناء الإنسان وخاصة الطفل؟، مُؤكدة أنه لابد من الاهتمام بالطفل وخاصة في المراحل الأولى من عمره، مُقترحة أن يتم التنسيق بين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتوزيع كتيب لا يتعدى عشرات الصفحات يتطرق لأهمية الهوية القومية للأطفال، بالإضافة إلى تعلم ثقافة استغلال الوقت وتعلم ثقافة احترام الآخرين وتعلم ثقافة احترام الرأي الآخر، مُشيرة إلى أن تلك المقترحات لا يحتاج إلى ميزانية لتنفيذها، بل أحيانا الحل يحتاج إلى تغيير الفكر الروتيني المُتبع لسنوات دون جدوى. 

وتابعت: "لابد من التنسيق بين وزراء الحكومة مُتمثلة بين وزارة الثقافة والإعلام والتربية والتعليم وأيضًا وزارة السياحة لتحقيق منظومة استراتيجية عن كيفية التعامل مع الطفل وزرع الوطنية بداخله، وأيضًا استخراج كتيب لمعرفة الطفل آثار بلده، وأيضًا إنتاج فيلم قصير قادر على إيصال مفهوم لا للتطرف ولا للتعصب، وكذلك إنتاج أفلام قصيرة قادرة تحس على التعاون والرحمة واحترام الآخرين وكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة". 

كما أكدت عضو مجلس النواب، أنه في السنوات الأخيرة الماضية نجد أن معرض الكتاب الدولي أمتلئ بالعديد من الكتب التي تسيء للثقافة في مصر فالبعض يؤلف كتب مُسيئة ونجد أن الأمر يصل أن يتم طباعة ثانية وثالثة وتصل للطابعة السابعة، متسائلة من الرقيب على هؤلاء؟ مُطالبة الحكومة بإطلاق مسابقات لدعم المبدعين والموهوبين في شتى والعمل على الاستفادة من الطاقات والعقول المبتكرة وتكريم الفائزين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعهم وحثهم على الابتكار. 

وتساءلت عضو مجلس النواب، ماذا قدمت وزارة الثقافة عن مواجهة ظاهرة زيادة نسبة الطلاق من حيث توعية الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك مواجهة ظاهرة التحرش، وأين دور الوزارة في مواجهة ظاهرة التنمر، وجميع الظواهر المُستحدثة على المجتمع المصري، مُشيرة إلى أنه لابد من مواجهة تلك الظواهر جميعًا بالفكر، وتابعت:"كل الظواهر المُستحدثة نستطيع التغلب عليها والقضاء عليها بالفكر قبل القانون، فثقافة المجتمع أحيانًا أقوى من القانون".

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