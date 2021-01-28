لعشاق الدراما.. عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح" في هذا الموعد على MBC4

الخميس 28/يناير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يعود مسلسل الآنسة فرح بجزئه الثاني لجمهور التليفزيون، حيث ينطلق حصريًأ على قناة MBC4 وذلك بداية من يوم 7 فبراير المقبل، وقد نشرت الشركة المنتجة S Productions على صفحاتها الرسمية بفيسبوك وانستجرام فيديو تشويقي لتذكير الجمهور بأحداث الجزء الأول.

 

خلال عرض الآنسة فرح على منصة شاهد vip، حصد المسلسل على العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجماهير مثل "#الآنسة_فرح فكرة تكلبشك مكانك من أول مشهد"، "مسلسل الآنسة فرح يغلب أي مسلسل أصحابي بيشوفوه على نتفلكس وشاهد"، وعن علاقة فرح "أسماء أبو اليزيد" بـ شادي "أحمد مجدي" "أكتر حاجة مضحكاني في المسلسل علاقة شادي مع فرح"" كما أشادت العديد من المنشورات بأداء النجملة أسماء أبو اليزيد، وخفّة ظلها بالمسلسل.

 

وخلال الجزء الثاني يستكمل المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي هدان، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحمض التلقيحي لم يكن خاص بـشادي!

 

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

 

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ 43 دقيقة

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ نصف ساعة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات