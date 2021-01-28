مصدر أمني لـ"الفجر": إخلاء سبيل رئيس مدينة بعد اتهمات بإضرار المال العام في قنا

Advertisements

أخلت النيابة العامة سبيل رئيس مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، على خلفية اتهامه بإضرار المال العام، ومعه رئيس قسم العقود والمشتريات بمركز دشنا، ونائبه.

حيث كان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، تلقى اخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط ق.ا، وع.ع، وح.ذ، بتهمة اضرار المال العام.

وقال مصر أمني، لـ "الفجر"، إنه بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنتين من إدارة المتابعة وتقيم الأداء بإشراف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشأن فحص عملية توريد ادوات ومعدات في مدينة دشنا بقيمة 200 ألف جنيه.



وتابع المصدر، أنه تبين من تقرير اللجنة، أن المعدات والأدوات غير صالحة وغير جيدة وبسعر أعلى من السوق مما يعد إضرارًا بالمال العام، بقيمة 200 ألف، والمشترك فيها كل من نائب رئيس مجلس المدينة السابق ق.ا، وع.ع، رئيس قسم العقود والمشتريات، وح.ذ، مندوب قسم العقود والمشتريات.

وأشار المصدر، الى أنه بفحص الملفات من مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبين أن المتهمين قاموا بأضرار المال العام، مما يتسبب في فساد، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي أمرت بأخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة وعدم صحة ما نسب اليه.

