الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين في محافظة كركوك

الخميس 28/يناير/2021 - 03:59 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

اعتقلت الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، 250 شمال بغداد، وفقًا لموقع "السومرية نيوز".

 

وأصدرت مديرية الاستخبارات في كركوك، بيانًا ذكرت فيه أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

 

وقد نفذت قوة عراقية مشتركة، صباح اليوم الخميس، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.

 

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن العراقية، إرهابيين اثنين بعد الكشف عن تحركات لاستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة.

 

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اعتقلت 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

 

  ونقل موقع  "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين  في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.

 

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كركوك قوة عراقية مشتركة العراق اعتقال 3 ارهابيين

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