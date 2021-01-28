انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)

Advertisements

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاح كبير بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة في مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وبدر، تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.



وأوضح محافظ البحيرة، ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، حلم تحقق لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات على أرض مصرنا الغالية ضمن برنامج إصلاح كبير من اجل المواطن المصري وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.



وأضاف "أمنه" أن محافظة البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



مشيرا أن قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري ستنطلق الفترة القادمة، لتشمل قرى عدد 6 مراكز بنطاق المحافظة وهى دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وأبو حمص وأبو المطامير ووادي النطرون.