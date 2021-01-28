انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)

الخميس 28/يناير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت نجاح كبير بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة في مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وبدر، تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة، ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، حلم تحقق لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات على أرض مصرنا الغالية ضمن برنامج إصلاح كبير من اجل المواطن المصري وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.

وأضاف "أمنه" أن محافظة البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مشيرا أن قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري ستنطلق الفترة القادمة، لتشمل قرى عدد 6 مراكز بنطاق المحافظة وهى دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وأبو حمص وأبو المطامير ووادي النطرون.
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)
انتهاء تطوير 8 قرى ضمن "حياة كريمة" بالبحيرة بتكلفة 348 مليون جنيه (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ يوم

برشلونة يطلب التعاقد مع غايا

منذ 43 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

تفاصيل إعارة محمد شكري لسموحة

منذ نصف ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجمه السابق

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

02:12 م

سموحة يعلن التعاقد مع موهوب الأهلي

03:30 م

آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء

04:30 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات