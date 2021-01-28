بنى سويف يضم لاعب النجوم السابق بالقسم الثاني

الخميس 28/يناير/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

اعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى ضم محمد ابو شعيشع لصفوف الفريق الكروى الاول بفترة الانتقالات الشتوية فى صفقة انتقال حر .

وجاء ضم ' شعيشع ' لصفوف بنى سويف بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول .

ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف فى حضور أحمد سيف النصر ومحمد محمد عبد اللطيف المشرفين على الكرة ومحمد يوسف المدير الفنى للفريق وأحمد ماهر المدير الإدارى لبنى سويف .

محمد ابو شعيشع لعب بصفوف أندية الترسانة والنصر والمقاولون العرب والمصري والشرق والغزوة بالمملكة العربية السعودية ونجوم المستقبل .

ويجيد اللاعب المشاركة بمركزى الظهير الأيمن وخط الوسط .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية احمد عويس قمحه لاعب الفيوم وشارك بمباراة بنى سويف الماضية أمام ديروط بملعب ديروط .

فيما كان قد استغنى بنى سويف خلال الفترة الانتقالات الشتوية عن كلا من ( أشلى استيفان وليتشا وخالد الشيخ ومصطفى صلاح ' بلية ' )

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