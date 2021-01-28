كريستيانو رونالدو أولًا.. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدف وينافس العديد من اللاعبين فى مقدمتهم نجم لاتسيو شيرو إيموبيلي وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يبتعد يوفنتوس حامل اللقب عن الصدارة هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:-

كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 15 هدف
شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو 13 هدف
روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان 12 هدف
زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان 12 هدف
موريال لاعب أتالانتا 11 هدف
جواو بيديو لاعب كالياري 10 أهداف

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