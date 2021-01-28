موقف ربيعة من الانتقال إلى الإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موقف رامي ربيعة مدافع الفريق من الانضمام للإسماعيلي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مسئولو المارد الأحمر حاولوا إقناع اللاعب بالرحيل للدراويش، بناء على طلب علي أبو جريشة وعماد سليمان من محمود الخطيب رئيس النادي، أثناء زيارتهم للقلعة الحمراء خلال الأيام القليلة الماضية.


وأوضح المصدر، أن اللاعب رفض تماما الخروج للإعارة، رغم موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمنحه فرصة المشاركة اساسيا مع فريق آخر، حتى يعود جاهزا بالشكل الكافي نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي للسفر للدوحة غدا الجمعة برئاسة محمود الخطيب، للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.

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