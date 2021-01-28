ميدو يكشف عن ثلاثي الزمالك المرشح للانضمام إلى الإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عن الثلاثي الأقرب للانضمام من صفوف الإسماعيلي من داخل الزمالك بالفترة الحالية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بتويتر: ": "محمد عواد، محمود عبد العزيز، أحمد عيد، بنسبة كبيرة إلى الاسماعيلي، الزمالك يساند أولاد العم الدراويش".

ويسعي الإسماعيلي للتعاقد مع عناصر جديدة خلال الفترة الحالية لانتشال الفريق من الوضع السئ نتيجة لسلسلة الهزائم والاداء المخيب للآمال.

وكان علي أبو جريشة واحد من أساطير النادي قد قام بزيارة إلى أندية الدوري من أجل طلب التعاقد مع بعض اللاعبين.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة ولديه 7 نقاط فقط.

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