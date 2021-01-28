الري: انتهاء المرحلة الأولى لتبطين الترع منتصف العام المقبل (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تبطين وإعادة تأهيل شبكة الترع يستهدف الحفاظ على المياه، واستعادة شكل القطاع، موضحا أن تأهيل الترع له مردود بيئي وحضاري كبير.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه جاري تبطين 30 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى تأهيل 7 آلاف كيلو متر بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة خلال منتصف العام المقبل.



