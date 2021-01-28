أهالي بلبيس يستعدون لأداء صلاة الغائب غداً على شاب غرق منذ 21 يوما بالزوامل

الخميس 28/يناير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
سمر السيد



أعلن أهالي بلبيس انهم سيؤدون صلاة الغائب على الشاب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية منذ 21 يوما إثر انقلاب سيارة ربع نقل كان يقودها من أعلى كوبرى الزوامل.

وقال الأهالي أنهم سيقمون غدا صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الجمعة في حال عدم عثور الغواصين عليه حتى موعد الصلاة. مشيرين إلى أنه سيتم إيقاف أعمال البحث التي تواصلت منذ 21 يوما وحتى الآن.


كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبرى الزوامل ما أسفر عن وقوع ضحايا.

انتقت قوة من الشرطة وتبين أن نحو 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارة ومتوجهين إلى إحدى القرى لإحضار فرش عروسة وأسفر الحادث عن وفاة والد العريس فيما أنقذ طفل وشاب وأصيب آثنان آخران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمباشرة الواقعة برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية والعقيد شريف بكر وكيل الحماية المدنية وتم انتشال جثمان والد العريس وواصلت فرق الإنقاذ النهري البحث عن الشاب الفقيد منذ 21 وحتى الآن حيث تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري من عدة محافظات "الغربية والقليوبية والإسماعيلية " وغيرها بالإضافة إلى فرقة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. كما شارك في أعمال البحث فريق غواصين الخير بالاسكندرية. ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على الجثمان حتى الآن.

أخبار تهمك

أزمة في الأهلي بسبب نجم الفريق قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة مدافع سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

منذ أقل من ساعتين

ليس جلاتا سراي وسانت اتيان.. تفاصيل العرض الأوروبي لضم مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد القبض على طبيب الأسنان.. أول تصريح من محامي فنانين تعرضا للتحرش

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن أخطر رجال مبارك (فيديو)

منذ يومين

عاجل - وسط عدة مفاجآت.. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة بالدوري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تغييرات بالجملة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يثير الجدل برسالة غامضة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك مطلوب في المصري

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو

01:41 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الرحيل للإسماعيلي

10:58 م

مفاجأة مدوية.. رمضان صبحي يخطط للرحيل عن بيراميدز

09:02 ص

عاجل .. مشروع عملاق بين وزارة الإنتاج الحربي و قطاع الأعمال

09:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات