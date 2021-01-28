أهالي بلبيس يستعدون لأداء صلاة الغائب غداً على شاب غرق منذ 21 يوما بالزوامل

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أعلن أهالي بلبيس انهم سيؤدون صلاة الغائب على الشاب محمد السيد دياب 21 عاما والذي غرق في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية منذ 21 يوما إثر انقلاب سيارة ربع نقل كان يقودها من أعلى كوبرى الزوامل.



وقال الأهالي أنهم سيقمون غدا صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الجمعة في حال عدم عثور الغواصين عليه حتى موعد الصلاة. مشيرين إلى أنه سيتم إيقاف أعمال البحث التي تواصلت منذ 21 يوما وحتى الآن.





كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبرى الزوامل ما أسفر عن وقوع ضحايا.



انتقت قوة من الشرطة وتبين أن نحو 7 أشخاص كانوا يستقلون السيارة ومتوجهين إلى إحدى القرى لإحضار فرش عروسة وأسفر الحادث عن وفاة والد العريس فيما أنقذ طفل وشاب وأصيب آثنان آخران.



وانتقلت قوات الحماية المدنية لمباشرة الواقعة برئاسة العميد محمد عدلي مدير الحماية والعقيد شريف بكر وكيل الحماية المدنية وتم انتشال جثمان والد العريس وواصلت فرق الإنقاذ النهري البحث عن الشاب الفقيد منذ 21 وحتى الآن حيث تم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري من عدة محافظات "الغربية والقليوبية والإسماعيلية " وغيرها بالإضافة إلى فرقة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. كما شارك في أعمال البحث فريق غواصين الخير بالاسكندرية. ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على الجثمان حتى الآن.