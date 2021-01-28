المحكمة تلغي عقاب أستاذ علم الحيوان لعدم التحقيق معه

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإ ادرة العليا، قرارين تضمنا وقف استاذ جامعي رئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بإحدي الجامعات عن العمل لمدة شهر، وتم تمديد هذا الجزاء مرة آخري، وذلك لعدم ثبوت اجراء تحقيق معه قبل صرور هذا الجزاء مما يفقده صحته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وأكدت المحكمة، أنه صدر قرار نقل لمدرس مساعد آخر بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم بالوادي الجديد، إلى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم جامعة التى يعمل بها الطاعن إلا أنه عندما تقدمت بالموافقة على النقل وإستلام العمل رفض الطاعن، ومن هنا تم وقف الطاعن عن العمل.



ولم يثبت من الأوراق لدي المحكمة، أن الطاعن صدر بحقه قرار بالإحالة إلى التحقيق قبل صدور قرارى بإيقافه عن العمل ثم مد الإيقاف، كما لم يتبين من مطالعة القرار أن هناك ثمة تحقيق فعلى تم إجراءه مع الطاعن واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل مؤقتا.



وخلت الأوراق تماما من ثمة ما يبرر إصدار القرارين المطعون فيهما في حق الطاعن، فلم يرد بها ما يدل على خطورة وجسامة المخالفات والوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومدى التهديد أو التأثير الذي يمكن أن يُشكله وجود الطاعن في العمل على مقتضيات سير التحقيق الجاري بما يبرر وقفه مؤقتا عن العمل، ومن ثم فإن القرارين بوقف الطاعن عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف راتبه لمصلحة التحقيق وتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر أخر مع وقف صرف ربع أجره، يكونا قد صدرا مفتقدين للشروط المقررة لإصدارهما قانونا، وقاما على غير أساس صحيح من الواقع.