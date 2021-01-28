الجزائر: أحكام بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

الخميس 28/يناير/2021 - 02:51 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من رجال الأعمال بتهم فساد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جزائرية، حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

 

وقضت المحكمة الجزائرية، أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

 

 وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر، حكمًا ببراءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بوحدة البلاد.

 

 

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