إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير 75 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بمركز مغاغة بالمنيا
الخميس 28/يناير/2021 - 02:48 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
اغلقت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 4 مراكز للدروس الخصوصية، كما حررت 75 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أكد محمد سيد ليله رئيس المركز، على استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين، مع استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات وكافة القطاعات الخدمية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أكد محمد سيد ليله رئيس المركز، على استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين، مع استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات وكافة القطاعات الخدمية.