إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير 75 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بمركز مغاغة بالمنيا

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اغلقت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 4 مراكز للدروس الخصوصية، كما حررت 75 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط داخل شوارع المركز، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، أكد محمد سيد ليله رئيس المركز، على استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط، وذلك بهدف القضاء على تجمعات المواطنين، مع استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات وكافة القطاعات الخدمية.