نجم الزمالك مطلوب في المصري

الخميس 28/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قامت إدارة المصرى البورسعيدي بتكثيف مفاوضاتها في الفترة الماضية مع عمر السعيد نجم هجوم الزمالك من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعرب علي ماهر المدير الفني للمصري عن رغبته الشديدة في التعاقد مع نجم هجوم الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ورحب عمر السعيد بالإنضمام إلى صفوف المصري ولكنه طلب حسم الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء.

ولا يشارك عمر السعيد بصفة أساسية في المباريات مع الزمالك في ظل اعتماد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض بشكل أساسي على خدمات مصطفى محمد.

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