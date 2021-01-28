تحرير 24 مخالفة وإغلاق حضانة لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بمركز ملوي بالمنيا

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حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 24 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة للحالة العامة لسوائل النقل العام ومواقف السيارات، للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، أوضح اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، انه بجانب الحملات على وسائل النقل العام، تم اغلاق حضانة لتعليم أطفال لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا على تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة للمتابعة المستمرة للقضاء على أي تجمعات من المواطنين.