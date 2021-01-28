تحرير 24 مخالفة وإغلاق حضانة لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بمركز ملوي بالمنيا
الخميس 28/يناير/2021 - 02:47 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 24 مخالفة لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة الفورية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة للحالة العامة لسوائل النقل العام ومواقف السيارات، للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أوضح اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، انه بجانب الحملات على وسائل النقل العام، تم اغلاق حضانة لتعليم أطفال لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا على تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة للمتابعة المستمرة للقضاء على أي تجمعات من المواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة للحالة العامة لسوائل النقل العام ومواقف السيارات، للتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أوضح اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، انه بجانب الحملات على وسائل النقل العام، تم اغلاق حضانة لتعليم أطفال لمخالفة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًا على تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة على كافة القطاعات الخدمية، بالإضافة للمتابعة المستمرة للقضاء على أي تجمعات من المواطنين.