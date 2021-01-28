أتلتيكو مدريد وحيدًا في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

الخميس 28/يناير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يتصدر فريق أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة الـ 21 برصيد 47 نقطة، وذلك بعدما خاض 18 لقاء، خلالهم الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط.

وجاء في المركز الثاني ريال مدريد صاحب اللقب للنسخة الماضية برصيد 40 نقطة، ثم غريمه التقليدي فريق برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة.

وتنطلق مواجهات الجولة القادمة من الليغا يوم الجمعة، بمباراة واحدة بين بلد الوليد وهويسكا، وتستكمل باقي المباريات أيام السبت والأحد والاتنين.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-
1-أتليتكو مدريد.. 47 نقطة.
2- ريال مدريد.. 40 نقطة.
3- برشلونة.. 37 نقطة.
4- إشبيلية.. 36 نقطة.
5- فياريال.. 34 نقطة.
6- ريال سوسيداد.. 31 نقطة.
7- غرناطة.. 28 نقطة.
8- ريال بيتيس.. 27 نقطة.
9- أتليتك بلباو.. 24 نقطة.
10- سيلتا فيغو.. 24 نقطة.
11- قادش.. 24 نقطة.
12- ليفانتي.. 23 نقطة.
13- خيتافي.. 23 نقطة.
14- فالنسيا.. 20 نقطة.
15- إيبار.. 20 نقطة.
16- بلد الوليد.. 20 نقطة.
17- أوساسونا.. 19 نقطة.
18- ديبورتيفو ألافيس.. 18 نقطة.
19- إليتشي.. 17 نقطة.
20- هويسكا.. 13 نقطة.

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