قطع المياه عن بعض أحياء مدينة أسوان غدا الجمعة للصيانة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال تركيب محابس بمحطة رفع الصرف الصحى رقم ( 13 )، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( نجع الكرور بالكامل – طريق السادات من بازار الرفاعى وحتى الشرطة العسكرية ) وذلك إعتبارًا من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 29 1 2021 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 30 1 2021.. لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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