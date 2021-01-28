محافظ بورسعيد: مشروع الاستزراع السمكي فخر لنا كمصريين

الخميس 28/يناير/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بالمحافظة يعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الاوسط، إذ تزيد مساحته عن 25 ألف فدان، ويضم عددًا كبيرًا من أحواض تربية الأسماك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكبر صناعيتين يجرى تغذيتهما من مياه البحر المتوسط.

وأضاف الغضبان، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن أرض المشروع لم تكن صالحة لتدشين أي مشروع عليها، لكنها تحولت إلى أرض خير لمصر كلها، وستغطي أكثر من 30% أو 40% من السوق المصرية بالإضافة إلى التصدير: "هذا المشروع فخر لنا كمصريين وفخر لنا في بورسعيد".

واضاف باننا نسعي لخلق جيل من رجال الأعمال الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة دشنت 58 مصنعًا للشباب بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وزع عقود هذه المصانع على الشباب.

وأردف أن هذه المصانع تصدر ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب لكبار وصغار المستثمرين والعمال: "الشباب اللي كان عنده محل تجاري أو شغال في مصنع بدأ يملك مصنع وينتج ويصدر ويشغل شباب".

وواصل: "الرئيس السيسي أعطانا 54 مصنعًا من إجمالي 118 مصنعًا لصغار المستثمرين وشباب بورسعيد، وبقى عندنا 112 مصنعًا يملكهم الشباب وصغار المستثمرين في أقل من 3 سنوات".

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