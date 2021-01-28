تحرير 278 محضرا لمواطنين غير ملتزمين بالكمامة في بني سويف

الخميس 28/يناير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن تحرير 278 محضرًا لعدم الالتزام بالكمامة وغلق 5 "سناتر" دروس خصوصية ومنشآت تجارية وأسواق لمخالفتها الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وجه باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريانه "الثالث من يناير الحالي" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال لمناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وتضمن التقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود،الإشارة إلى أنه تم "اليوم الخميس" تحرير 278محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بينما تم فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد5 مراكز دروس خصوصية "سناتر" بينما تم إغلاق 9 محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن النجاح في مواجهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع،مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.

ولفت المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.

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