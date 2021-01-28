الغضبان : بورسعيد تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية

الخميس 28/يناير/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن تطبيق الحوكمة المالية في المحافظة قلل من أعمال الفساد وجعل المواطن يشعر بالارتياح، إذ لم يعد يتعامل مع الموظف شخصيًا وأصبح في إمكانه أن يحصل على الخدمات الحكومية من أي مكان يتواجد فيه أو المراكز التكنولوجية.


وأضاف المحافظ خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: "المحافظة تشهد عدة مشروعات عملاقة، ونعمل على تأهيل بورسعيد لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة التي تستثمر في بورسعيد، وخلال المرحلة الماضية أصبحنا قبلة الاستثمارات العالمية من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات القومية العملاقة بالجنوب وحقل ظهر".



وتابع أن البيئة الاستثمارية في المحافظة مختلفة عن أي مكان آخر، إذ وفر قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حوافز خاصة، وكذا الأمر بالنسبة إلى قانون الاستثمار، وقانون المنطقة الحرة، وبالتالي فإن أي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمحافظة تكون لديه التعددية والاختيار.



وحول القطاع السياحي ببورسعيد، قال المحافظ: "نحن ضمن محافظات مسار العائلة المقدسة، وسنقدم الخدمات لزوار وسائحي رحلة العائلة المقدسة، وفي الغرب جرى تطوير بحيرة المنزلة ونقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي كل التحية والشكر والتقدير على أنه طهر هذه البحيرة وجعل الخير يعم على أهلها وأعاد إلينا الطيور المهاجرة لكي تنعم بالدفء، كما جرى إنشاء قرى سياحية على بحيرة المنزلة ولدينا أكبر كومبوند في الغرب، وندشن مشروع ساحة مصر

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