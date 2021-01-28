"افتكرتها هتدفع كاش".. اعترافات مثيرة لـ"سمسار" حاول اغتصاب فنانة شهيرة بحدائق أكتوبر

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استمع رجال مباحث الجيزة إلى أقوال المتهم الرئيسي في واقعة سرقة ومحاولة اغتصاب فنانة شهيرة داخل شقتها بمنطقة حدائق اكتوبر، والذي يعمل سمسارا.







وقال المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أنه باع سيارة للمجني عليها منذ حوالي شهرين بمبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا به منذ قرابة أسبوع وطلبت منه شراء سيارة في حدود 250 ألف جنيه.







وأشار المتهم إلى أنه اعتقد شرائها السيارة وتدفع ثمنها دفعة واحدة.. " افتكرتها معاها فلوس ودهب وهتدفع كاش".





وواصل اعترافاته أنه اتفق مع شقيقه وعديله " مدير مطعم"، على تنفيذ جريمتهم، وحددوا ساعة الصفر، في تمام الساعة العاشرة مساء أول أمس.







24 ساعة فقط احتاجها فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات واقعة سرقة فنانة شهيرة ومحاولة اغتصابها داخل شقتها بمنطقة حدائق اكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على الجناة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بتلقى الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق اكتوبر بلاغًا من الفنانة "عبير.ا"، بقيام مجهولين أحدهما أدلت بمواصفاته والثاني مرتدي كمامة طبية، ادعيا أنهما يعملان في شركة الغاز، ولدي دخولهما إلى الشقة، قيداها، وحاول أحدهما اغتصابها لكنها تصدت له.







وأضافت في بلاغها أنهما سرقا مصوغات ذهبية واكسسوارات ومبلغ مالي قدره 65 ألف جنيه، وفرا هاربين.







شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبيها.







تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، وفحص كاميرات المراقبة بينت إلى أن 3 أشخاص دخلوا إلى الكومباوند، في وقت مزامن لوقت الجريمة، ثم خرج أحدهم بعد ساعات معدودة.









وتوصل العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة إلى أن الشخص الذي غادر الكومباوند يدعى إبراهيم عمره 40 سنة، ويعمل سمسارا.







أعدت مأمورية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته خلال التحقيقات التي أجريت أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، أنكر ارتكابه الواقعة في بادئ الأمر قائلا.. "أنا كنت بشوف شقة عرضاها زبونة للبيع على موقع أوليكس"، وبإعادة مناقشته ومواجهته بكاميرات المراقبة أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأدلى عن شركائه في الجريمة.







وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.





