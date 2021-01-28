اعترافات سيدة تركت طفل بأحد المولات في الشروق

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تواصل نيابة الشروق وبدر التحقيقات في واقعة قيام سيدة بترك طفل بمول شهير بمنطقة الشروق.



وقالت في اعترافتها امام النيابة أنها عثرت على الطفل بأحد الشوارع فحملته وأثناء ذهابها إلى منزلها أخبرت زوجها هاتفيا بعثورها على طفل، فطلب منها تركة حتى لا تتحمل المسئولية القانونية، وبالفعل توجهت إلى أحد المولات الشهيرة وتركته.



وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة، وسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.





تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من بعثور عمال على طفل حديث الولادة امام مول شهير، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الطفل حديث الولادة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى السيدة التى تركته وألقي القبض عليها.





ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات للتأكد من صحة أقوالها، القبض على السيدة المتهمة بترك طفل بمول شهير بمنطقة الشروق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.