إبتزاز وتهديد.. التفاصيل الكاملة لقصة مطرب التيك توك أحمد حسن

الخميس 28/يناير/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
سادت حالة من الجدل علي مواقع تواصل الاجتماعي بسبب تقديم بلاغ من شاب يدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع تيك توك، اتهم فيه طبيب وزوجته، باستدراجه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره فى أوضاع مخلة، وإجباره أيضا على توقيع إيصالات أمانة، وذلك لتشابه اسم مقدم البلاغ أحمد حسن، مع اسم يوتيوبر شهير، اعتاد الظهور بصحبة زوجته وصنع مقاطع فيديو منتشرة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد " الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن الواقعة:

تفاصيل الواقعة:

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب يدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع تيك توك، اتهم فيه طبيب وزوجته، باستدراجه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره فى أوضاع مخلة، وإجباره أيضا على توقيع إيصالات أمانة.

القبض علي المتهمين:

تمكن رجال المباحث من ضبط الطبيب وزوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تفاصيل جديد في الواقعة:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة فى واقعة مطرب التيك توك أحمد حسن، الذى تعرض للاستدراج على يد طبيب وزوجته بالهرم، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره فى أوضاع مخلة، بسبب تهديد المطرب للمتهمة، بنشر صور خاصة تجمعهما، قبل زواجها من الطبيب.

وذكرت التحقيقات أن مقدم البلاغ تعرف على المتهمة قبل زواجها، واستمرت علاقة الصداقة بينهما ما يقرب من سنة، إلا أن خلافا نشب بينهما، فقررت الابتعاد عنه، وانتقلت للإقامة بمنطقة الهرم، وتعرفت على زوجها الطبيب، وتزوجها، إلا أن مقدم البلاغ توصل لمكان إقامتها، وقام بتهديدها.


تهديد وابتزاز:

وأوضحت المتهمة، إن مقدم البلاغ بدأ فى مضايقتها، وتهديدها بنشر صور تجمعهما، مما دفعها لإخبار زوجها، الذى طلب منها استدراجه للفيلا الخاصة بهما، للانتقام منه، وتصويره فى أوضاع مخلة، وتهديده بتلك الصور، للتوقف عن المضايقات التى يسببها لها.

وقالت المتهمة أنها طلبت من مقدم البلاغ الحضور للفيلا لإنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله تم احتجازه، واعتديا عليه بالضرب، ثم أجبراه على ارتداء ملابس نسائية، وصوروه فى أوضاع مخلة، ثم أجبراه على توقيع إيصالات أمانة لابتزازه بها.
فور إخلاء سبيل المطرب، توجه إلى قسم شرطة الهرم، وحرر محضرا بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، وتم ضبط الطبيب وزوجته، وباشرت النيابة التحقيق.

علاقة اليوتيوبر أحمد حسن

وأكدت التحريات عدم صحة الأقاويل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى أن اليوتيوبر الشهير هو من تعرض للاستدراج والتصوير فى أوضاع مخلة.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن مقدم البلاغ مطرب يدعى "أحمد حسن"، اعتاد صنع مقاطع فيديو غنائية، ونشرها عبر موقع تيك توك، وبعض المواقع الأخرى، بعكس اليوتيوبر الشهير الذى يصنع مقاطع فيديو بصحبة زوجته عن حياتهما العائلية.

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